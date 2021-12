Firmeninsolvenzen ziehen seit dem Sommer allmählich an

Allmählich schlittern immer mehr Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit. Bis November hat es heuer wesentlich mehr Firmenpleiten gegeben als im ersten Coronajahr 2020. Konkret wurden um 7,3 Prozent mehr Insolvenzen eröffnet, wie der Gläubigerschutzverband AKV heute bekanntgab. Seit Oktober gibt es sogar mehr Pleiten als vor Corona im Jahr 2019.

In den ersten Monaten der Pandemie hatte der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Insolvenzen während der Krise hinauszuzögern, indem die Antragsfrist verschoben wurde. "Nach einem beträchtlichen Rückstau durch Corona sind die eröffneten Firmeninsolvenzen seit Oktober 2021 wieder über dem Vor-Corona-Niveau", teilten die Kreditschützer am Donnerstag mit.

Die heuer volumenmäßig bisher größte Pleite war jene des internationalen Immobilienentwicklers Eyemaxx Real Estate mit Passiva in Höhe von etwa 200 Mio. Euro. Das Sanierungsverfahren wurde Anfang November eröffnet. Die meisten Jobs gingen laut AKV infolge der Insolvenz der ASB Graz gemeinnützige Rettung und Soziale Dienste GmbH verloren - 311 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Das Auslaufen der Covid-19-bedingten Stundungen durch öffentliche Körperschaften habe zuletzt Auswirkungen im Bereich der eröffneten Firmeninsolvenzen gezeigt - in der zweiten Jahreshälfte sei es "zu einem langsamen Anstieg der Insolvenzverfahren durch vermehrte Antragstellungen der öffentlichen Körperschaften" gekommen, berichtete der AKV. Seit heuer im Juli übertrifft die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen demnach jene des Vorjahres 2020. Im Oktober und im November gab es sogar mehr eröffnete Verfahren als in den Vergleichsmonaten 2019, also vor der Pandemie.