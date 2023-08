Firmengründungen heuer im ersten Halbjahr stark gestiegen

Heuer sind bereits deutlich mehr neue Unternehmen entstanden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Gründungen legte im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent auf 19.616 Firmen zu, wie aus den vorläufigen Daten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervorgeht. Besonders viele Betriebe entstanden im Tourismus und im Handel. Die Gründerinnen und Gründer waren im Schnitt 36,3 Jahre alt.

"Trotz enormer Herausforderungen, wie der hohen Inflation, den Energiekosten und dem Arbeitskräftemangel ist der Gründergeist in Österreich ungebrochen und die Gründer:innen sind eine treibende Kraft in schwierigen Zeiten", so die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel.