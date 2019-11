Firmenbesuch bei Salzmann Formblech

Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter statteten dem Unternehmen „Salzmann Formblechtechnik GmbH“ vergangene Woche einen Besuch ab.

Um „das Ohr möglichst nah“ an den Emser Betrieben und Arbeitgebern zu haben und diese möglichst optimal unterstützen zu können, setzt die Stadtführung zunehmend auf direkte Firmenbesuche bei den Wirtschaftstreibenden in Hohenems.

Dabei wurde der Familienbetrieb jüngst gemeinsam mit Geschäftsführer Gerhard Salzmann besichtigt, der sich auf die Verarbeitung von unterschiedlichsten Metallen spezialisiert hat. Das 1969 gegründete Unternehmen gehört dabei mit seinen rund 200 Mitarbeitern zu den größten industriellen Arbeitgebern in Hohenems.