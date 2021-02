Firmen wegen Corona unverändert skeptisch

Durch die coronabedingten Einschränkungen sind die heimischen Unternehmen unverändert skeptisch. Das zeigt der Wifo-Konjunkturklimaindex, der im Februar ähnlich wie im Vormonat mit -11,0 Punkten weiter im negativen Bereich liegt. Im Jänner waren es -11,4 Zähler gewesen. Die Lagebeurteilungen verbesserten sich kaum. "Die zweite Covid-19-Welle hält die österreichische Wirtschaft weiter fest im Griff", erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Freitag.

Schlecht ist die Stimmung in jenen Branchen, die direkt oder indirekt stark von behördlichen Einschränkungen betroffen sind. In den Dienstleistungsbranchen verbesserte sich der Lagebeurteilungs-Index, der insgesamt bei -14,0 liegt, nur leicht um 1,1 Punkte auf einen Wert von -23,7. In der Bauwirtschaft stieg der Lageindex um 3,3 Punkte auf 21,9, weiterhin in sehr positivem Terrain. In der Sachgütererzeugung verlor der Index 1,9 Punkte und blieb mit -10,2 Zählern negativ.