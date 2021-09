Firmen verlangen von Regierung Klimaschutzmaßnahmen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Dienstag Vertreter der Unternehmensinitiative "Appell der Wirtschaft" empfangen und sich ihre Anliegen angehört. Die gemeinsame Initiative von Umweltschutzorganisationen und rund 250 Unternehmen fordert von der Politik ein entschlossenes Handeln im Kampf gegen den Klimawandel und die Schaffung der dafür nötigen Rahmenbedingungen. Dazu gehören etwa neue Regelungen und Gesetze, die Unternehmen helfen, umweltfreundlich zu wirtschaften.

"Es muss Schluss sein mit dem uralten Vorurteil, dass Umweltschutz und Wirtschaft ein Gegensatz sind. Die ökosoziale Transformation hat begonnen", sagte Kogler nach dem Treffen. Europa und Österreich müssten aber schneller handeln und ihren Vorsprung in Bereich der Umwelttechnologie nicht verspielen, denn bei künstlicher Intelligenz und IT werde man China und die USA nicht mehr überholen. Es seien aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Bundesländer und die Gemeinden gefordert. Das sehen auch viele in der Wirtschaft so, sagte Kogler.