Firmen mit mehr Eigenkapital bei weniger Investitionslust

Die heimischen Unternehmen haben ihre Eigenkapitalquote zuletzt verbessert, sind aber bei Investitionen vorsichtig - mit Auswirkungen auf den Kreditmark, so der KSV1870 mit Verweis auf eine Onlineumfrage unter 1.200 Firmen. 57 Prozent (plus 6 Punkte gegenüber 2023) bewerten demnach ihre aktuelle Eigenkapitalsituation "sehr gut" oder "gut". 17 Prozent (2023: 21 Prozent) haben Investitionen heuer fix eingeplant. 9 Prozent (2023: 20 Prozent) planen heuer eine Kreditaufnahme.

"Insgesamt scheinen Österreichs Unternehmen dem Thema Kredit aktuell eher reserviert gegenüberzustehen. Zwar gibt es noch einige Betriebe, wo eine finale Entscheidung offen ist und abgewartet wird, wie sich das laufende Geschäftsjahr entwickelt, doch schon jetzt scheint klar zu sein, dass es am Ende des Jahres deutlich weniger Kreditvergaben geben wird als in der jüngeren Vergangenheit", so der Geschäftsführer des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870), Gerhard Wagner, am Mittwoch vor Journalisten in Wien.