Firmen erwarten Normalisierung nach Coronakrise erst 2021

Vier von fünf Unternehmen in Österreich sind von der Coronakrise negativ betroffen, fast zwei Drittel haben Kurzarbeit angemeldet und jedes fünfte hat geplante Investitionsprojekte gestrichen. Das hat eine Befragung ergeben, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im Mai durchgeführt hat. Eine Normalisierung erwarten die Firmen im Schnitt erst zu Beginn des kommenden Jahres.

1.076 Unternehmen haben an der Wifo-Befragung zur Corona-Pandemie teilgenommen, davon haben zwei Drittel weniger als 50 Beschäftigte, ein Viertel beschäftigt 50 bis 249 Leute und fünf Prozent sind Großbetriebe mit noch mehr Mitarbeitern. 55 Prozent der befragten Unternehmen sind im Dienstleistungssektor tätig, 28 Prozent in der Sachgütererzeugung und 17 Prozent in der Bauwirtschaft.