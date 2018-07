Firma entwickelte Laser zum Einsatz gegen Demonstranten

Eine chinesische Firma hat ein Lasergewehr für die Polizei entwickelt: "Die Waffe ist dafür gedacht, illegale Banner oder die Haare und Kleidung von Demonstranten in Brand zu setzen", sagte ein führender Manager des Unternehmens ZKZM. Das Gewehr soll bald in Serienproduktion gehen. Die Waffe des Kalibers 15 Millimeter wiegt drei Kilo und hat eine Reichweite von rund 800 Metern.

Nicht nur in China wird an der Entwicklung von Laserwaffen gearbeitet. In den USA versuchen sich alle großen Rüstungshersteller an Prototypen für das Militär. Vergangenes Jahr kündigte das Unternehmen Lockheed Martin eine Laserwaffe mit einer Leistung von 60 Kilowatt an, die gegen Granatwerfer und kleine Drohnen eingesetzt werden soll.