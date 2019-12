Finnland bekommt jüngste Ministerpräsidentin der Welt

Die 34 Jahre alte Sozialdemokratin Sanna Marin wird neue Ministerpräsidentin Finnlands und damit die derzeit jüngste Regierungschefin der Erde. Das Parlament in Helsinki wählte die bisherige Verkehrs- und Kommunikationsministerin am Dienstag zur Nachfolgerin des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne. 99 Abgeordnete stimmten für sie, 70 dagegen, 30 waren abwesend.

Damit wird Finnlands Regierung zum dritten Mal in der Landesgeschichte von einer Frau geführt, in deren Fünf-Parteien-Koalition zudem überwiegend Frauen das Sagen haben. Nur sechs Monate nach Amtsübernahme hatte Rinne vor einer Woche wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei, den Rücktritt der Regierung eingereicht. Bei dem Zwist war es um Rinnes Erklärungen zu einer Kontroverse bei der staatlichen Post gegangen, bei der rund 700 Paketsortierern niedrigere Löhne gedroht hatten. Am Sonntagabend hatte sich Marin bei einem Votum der Sozialdemokraten gegen ihren parteiinternen Kontrahenten Antti Lindtman durchgesetzt, womit ihr Weg an die Regierungsspitze so gut wie frei war.

Die Entwicklungen in Helsinki sind für den Rest Europas auch deshalb von Bedeutung, weil Finnland noch bis Ende 2019 den Vorsitz unter den EU-Staaten innehat. Zum 1. Jänner 2020 geben die Finnen die EU-Ratspräsidentschaft an Kroatien weiter, ab dem 1. Juli ist dann Deutschland dran. In Skandinavien sind nun mit Ausnahme von Schweden überall Frauen an der Macht: Marin in Finnland, Katrín Jakobsdóttir in Island, Mette Frederiksen in Dänemark und Erna Solberg in Norwegen.