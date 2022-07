Finderlohnstreit um wiedergefundenes Klimt-Bild

Das 2019 im norditalienischen Piacenza wiederaufgetauchte Klimt-Gemälde "Bildnis einer Frau" sorgt weiterhin für Aufregung. Die beiden Gärtner, die das 1997 gestohlene Bild im Dezember 2019 bei Arbeiten im Park der Kunstgalerie Ricci Oddi in einem Verlies gefunden hatten, fordern jetzt einen Finderlohn.

100.000 Euro verlangten die beiden Gärtner - ein Mazedonier und ein Ukrainer - von der Galerie Ricci Oddi dafür, dass sie bei der Reinigung einer Außenwand des Parks in einem Verlies einen Müllsack fanden, in dem sie das 1997 aus derselben Kunstgalerie gestohlene Gemälde entdeckten. Wie "Libertá", eine Tageszeitung aus Piacenza, am Samstag berichtete, seien Verhandlungen mit der Galerie bereits im Gange, die beiden Gärtner hätten inzwischen ihre Forderung auf 50.000 Euro halbiert.