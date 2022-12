"Finde es schön, wenn sie mich fragen, warum ich so bin wie ich bin"

Julia Lau aus Dornbirn lässt sich von ihrem Handicap nicht einschränken und steht in ihrem Beruf als Model als Sinnbild für Body Positivity.

"Ich kann alles machen, was ich will": Julia Lau, deren Motto dies ist, aus Dornbirn ist Tänzerin, Model und auch Modedesignerin. Diese Leidenschaft lebt sie derzeit auch beruflich bei Wolford aus, von ihrer Skoliose-Erkrankung lässt sie sich nicht ausbremsen. Schon als Kind zeichnete sich wortwörtlich der Wunsch ab, Mode zu entwerfen. "Es war immer klar für mich, dass mein Berufsleben in diese Richtung gehen wird", erklärt die Dornbirnerin in Vorarlberg LIVE. Ihre Empfehlung an Moderator Joachim Mangard: Bunte Farben. "Nebenbei möchte ich eine Modelkarriere starten", erklärt die 21-Jährige am Freitagabend in Vorarlberg LIVE. "Ich habe einfach gemerkt, dass es mir mega viel Spaß macht. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich möchte das zeigen."