Finanzverwaltung: FSG befürchtet "Aushungern" durch Löger

Nicht die gesamte Personalvertretung steht hinter den Reformplänen von Minister Hartwig Löger (ÖVP) für die Finanzverwaltung. Die sozialdemokratischen Personalvertreter sind vehement dagegen: Löger wolle "die Finanzverwaltung aushungern". Die sogenannte Modernisierung gehe "wieder einmal auf Kosten" der Kollegen der Steuer- und Zollverwaltung, befürchtet Günter Biringer (FSG).

Den FSG-Vorsitzenden der Personalvertretung Finanz, Biringer, kann er damit nicht gemeint haben. Dieser beklagte Mittwoch in einer Aussendung, dass der Minister an der Organisationsstruktur schraube statt für das nötige Personal zu sorgen. “Den per Regierungsbeschluss verankerten Personalnotstand kann aber eine Strukturreform nicht lösen.”