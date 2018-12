Finanzprokuratur verteidigt Weisung an StA entschieden

Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, hat die Weisung von Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek zur Aussonderung von Unterlagen aus dem Akt der Staatsanwaltschaft Wien im Eurofighter-Verfahren klar verteidigt. Darin seien "streng vertrauliche und sensible militärische Informationen" enthalten, deren Geheimhaltung "im Sicherheitsinteresse Österreichs" geboten sei.

Darüber hinaus seien die in den betroffenen Akten enthaltenen Informationen für das Strafverfahren irrelevant, betonte Peschorn am Samstag gegenüber der APA. Außerdem würden all diese Unterlagen dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss vorliegen – und zwar schon seit langem und vollständig.