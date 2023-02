Finanzpolizei beantragte 2022 Strafen von 18,5 Mio. Euro

Die Finanzpolizei hat 2022 rund 27.000 Kontrollen durchgeführt. Die Schwerpunkte lagen bei Steuer- und Abgabenhinterziehung, Sozialbetrug und organisierter Schattenwirtschaft. Erfolge hob Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag insbesondere beim illegalen Glücksspiel hervor. Insgesamt beantragte die Finanzpolizei Strafen von 18,5 Mio. Euro.

Insbesondere das illegale Glückspiel habe die Finanzpolizei in den vergangenen Jahren erfolgreich zurückgedrängt. Waren es 2020 österreichweit noch 689 Kontrollen, so mussten 2022 nur noch 309 Kontrollen im Glücksspielbereich durchgeführt werden. Von außen sichtbare Lokale seien so gut wie verschwunden, "Spielhöllen" und Pokercasinos tauchten aber vereinzelt noch in Privatwohnungen, Gewerbegebieten und in Kellerlokalen auf.