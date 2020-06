Finanzministerium fahndete illegal nach SPÖ-Informanten

Das ÖVP-geführte Finanzministerium hat im Herbst 2017 illegal nach einem SPÖ-Informanten gefahndet. Das würden bis dato unveröffentlichte Dokumente zeigen, die dem "Standard", dem ORF und "profil" vorliegen. Wie ein Bescheid der Datenschutzbehörde festgestellt habe, seien diese Ermittlungen rechtswidrig gewesen, hieß es. Die undichte Stelle wurde trotzdem nicht gefunden.

Auslöser war, dass SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer 2017 Steuerdetails von VP-Großspender und KTM-Chef Stefan Pierer mittels parlamentarischer Anfrage publik machte, mitten in der Hochphase des Nationalratswahlkampfs. Dabei wurde in den Raum gestellt, dass Pierer vor dem Inkrafttreten eines Steuerabkommens mit Liechtenstein Geld aus dem Fürstentum nach Österreich transferiert hatte. Der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hatte nach der Veröffentlichung der Steuerdaten eine Anzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gerichtet.