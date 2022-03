Finanzminister zu Gast in der "Pressestunde"

Heute, ab 11.05 Uhr in ORF 2: Dr. Magnus Brunner nimmt Stellung zu den finanzpolitischen Folgen des Kriegs. Die Fragen stellen Gerold Riedmann ("Vorarlberger Nachrichten") und Barbara Battisti (ORF).

Österreichs Wirtschaft bleibt im Krisenmodus. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hat man auch in Österreich auf wirtschaftliche Entspannung gehofft, doch Russlands Krieg schafft neben dem unermesslichen menschlichen Leid in der Ukraine auch wirtschaftliche Probleme für ganz Europa. Wie verkraftet die österreichische Wirtschaft die Sanktionen gegen Russland? Was kann der Finanzminister gegen die Rekordinflation tun? Angesichts der explodierenden Treibstoffpreise werden beispielsweise schon Forderungen nach einer Spritpreisbremse laut. Vor zwei Jahren hat die türkis-grüne Regierung Corona-Hilfen versprochen, "koste es, was es wolle." Wie sieht die Bilanz des Finanzministers aus? Welche weiterführenden Pläne gibt es auch angesichts des Krieges in der Ukraine? Was heißt das alles für den Staatshaushalt? Und wer wird die Schulden einmal zurückzahlen?