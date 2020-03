Finanzminister will Austro-Lösung für Casinos

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) peilt für die Neuordnung zwischen den großen Aktionären ein "Österreich-Paket" für die Casinos Austria an. Dadurch sollen die heimischen Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze und ein Standort in Österreich sichergestellt werden. Blümel ist über die Beteiligungsholding ÖBAG für den Casinos-Austria-Minderheitsanteil des Staates zuständig.

Es sei wichtig, dass das Unternehmen wieder in ein ruhigeres Fahrwasser komme. Obendrein kündigte Blümel am Sonntag in der ORF-Fernseh-"Pressestunde"an, dass die Agenden Glücksspiellizenz-Vergabe und Aufsicht über die Branche, die derzeit beide im Finanzministerium liegen, in eine Unabhängige Glücksspielbehörde ausgelagert werden sollen. Diese Aufgaben wolle man von der Rolle des Eigentümervertreters (via ÖBAG) trennen, die Zuständigkeiten also "aufdröseln".