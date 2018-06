Finanzminister Löger verteidigt Dieselprivileg

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat im "profil" die Beibehaltung des Dieselprivilegs verteidigt. Die Bundesregierung wolle die Abgabenquote in Richtung 40 Prozent senken, und nicht neue Steuern schaffen. "Würden wir als isolierte Maßnahme das Dieselprivileg abschaffen und damit die Steuern auf Diesel erhöhen, dann würden wir dieses Prinzip verletzen", sagte er dem Nachrichtenmagazin.

Im Rahmen der großen Steuerreform strebe man eine Ökologisierung des Steuersystems an, die positive steuerliche Anreize setzt, umweltschonende Fahrzeuge oder Energie zu nützen. Derzeit würden solche Fördermaßnahmen diskutiert. “Aber ich will kein Flickwerk produzieren. Wir liefern ein Gesamtpaket, das in vielen Bereichen Vereinfachungen und Entflechtungen bringt, auch hinsichtlich der Ökologisierung.” Die Abschaffung des Dieselprivilegs sei daher “nicht unmittelbar” ein Thema im Finanzministerium.