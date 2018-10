Finanzminister Löger (ÖVP) plant Umbau der Finanzämter

Nach den Sozialversicherungen sollen auch Finanz- und Zollverwaltung zentralisiert werden. Das Finanzministerium bestätigte der APA am Donnerstag Berichte der "Tiroler Tageszeitung" und der "Kleinen Zeitung", wonach die derzeit 40 Ämter künftig in einem "Finanzamt Österreich" zusammengefasst werden sollen. Das bedeutet aber keine Schließung dieser Stellen. Über das Konzept wird derzeit diskutiert.

Derzeit stellen die 40 Finanzämter eigene Behörden dar, gleiches gilt auch für die neun Zollämter. Diese sollen zu einem österreichischen Finanzamt bzw. einem Zollamt Österreich zusammengefasst werden. Eine Schließung der einzelnen Ämter in den Regionen ist dabei aber nicht angedacht. Vielmehr soll quasi eine Zentrale mit Filialen in den Regionen geschaffen werden. “Es ist nicht das Ziel, die Regionalität der Finanzverwaltung zu zerschlagen”, hieß es dazu aus dem Finanzministerium. Beispielsweise könnte dann Arbeit von einem zu einem bestimmten Zeitpunkt überlasteten Finanzamt in ein anderes verlagert werden, das gerade freie Kapazitäten hat. Im Büro von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) erhofft man sich davon eine schnellere Erledigung und Rechtssicherheit.