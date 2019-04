Finanzminister Löger erleichtert Firmen Meldepflichten

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat Maßnahmen vorgeschlagen, um die Übermittlung der Dokumente zur Eigentums- und Kontrollstruktur von Unternehmen zu vereinfachen. Statt alle Stellen, die die Information benötigen, einzeln zu informieren, soll künftig ein einziges "digitales Kundenprofil" reichen. Die Firma kann dieses gezielt freischalten und damit seine Berichtspflichten erfüllen.

Auch sollen die Informationen gebündelt ein Jahr gültig sein und für alle Konzerntöchter gelten. Bisher mussten manche Dokumente alle sechs Wochen aktualisiert werden. Wer allerdings Veränderungen in der Eigentümerstruktur nicht innerhalb von vier Wochen meldet, riskiert Strafen bis zu 200.000 Euro, geht aus Unterlagen des Finanzministeriums hervor. Das sogenannte “WiEReg compliance package” geht heute Freitag in die Begutachtung.

Bisher mussten Dokumente zur Eigentums- und Kontrollstruktur mehrmals pro Jahr aufbereitet und an sogenannte “Verpflichtete” übermittelt werden. Das galt auch für alle Tochterunternehmen in einem Konzern, was in Summe zu hohen Kosten und zur Verzögerung von Genehmigungen führte.