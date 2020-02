Finanzminister Blümel befürwortet Plastikabgabe

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Dienstag für eine Abgabe auf nicht-wiederverwertete Plastikabfälle als neue Quelle für Finanzmittel der EU ausgesprochen. Diese würde jene Länder belohnen, "die besonders umweltfreundlich agieren, und da gehört Österreich dazu", erklärte Blümel vor Beginn des EU-Wirtschafts- und Finanzrates in Brüssel.

"Der Mechanismus, wie er jetzt vorgesehen ist im aktuellen Vorschlag, bedeutet ja, dass wenn man besonders viel Plastik recycelt, dass man auch als Staat profitiert und Geld zurückbekommt." Nachdem Österreich hier "sehr, sehr gut" sei, finde der Vorschlag Zustimmung, so Blümel, der nicht von einer Steuer sprechen will, wie manche Kritiker der Idee das tun.

Als Kompromiss hat der EU-Ratspräsident Charles Michel 1,074 Prozent vorgeschlagen. Aus österreichischer Sicht geht der Vorschlag "in die richtige Richtung, ist aber noch nicht dort, wo wir ihn gerne hätten", sagte Blümel, der "intensive Verhandlungen" ankündigte. Er sei gespannt, wie das Gipfeltreffen verlaufen werde, so der Minister.

Die EU-Finanzminister beschließen am Dienstag beim Finanzrat in Brüssel eine neue "schwarze Liste" für Steueroasen. Unter den in Steuerfragen nicht-kooperierenden Ländern soll erstmals ein britisches Überseeterritorium gelistet werden: die Cayman Inseln. Die Türkei bleibt hingegen auf der sogenannten "grauen Liste". Sollte sich das Land weiterhin nicht an die internationalen Verpflichtungen halten, will Österreich dafür plädieren, dass auch die Türkei auf die schwarze Liste kommt, sagte Blümel. Bis Jahresende werde nun beobachtet, dann solle es zu einer Entscheidung kommen.