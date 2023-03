Finanzleistungszentrum Walgau West: Frastanz ist dabei

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit hat im Walgau Tradition: Sieben Gemeinden prüfen derzeit die Einrichtung eines gemeinsamen Finanzleistungszentrums.

Buchhaltung, Gebührenvorschreibungen, Voranschlag, Rechnungsabschluss, Lohnverrechnung, Förderabwicklung, Bankgeschäfte und einige wichtige Aufgaben mehr haben die „Finanzen“ in den Gemeindeämtern zu erledigen.

Speziell in kleinen Gemeinden wird es immer schwieriger, dafür qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Bei Urlaub, Krankenstand oder Pensionierungen gibt es nicht selten einen Datenstau. In der Region Blumenegg hat man schon seit fünf Jahren beste Erfahrungen mit einem gemeinsamen Finanzleistungszentrum, in dem die personellen und fachlichen Ressourcen gebündelt sind: Höchste und gleichbleibende Qualität sowie zügige Durchführung aller Finanz-Dienstleistungen und die Frage der Stellvertretung sind damit gewährleistet.