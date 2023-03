Finanzinvestor JIP will Toshiba schlucken

Die jahrelange Saga um die Übernahme von Toshiba neigt sich ihrem Ende zu. Ein Konsortium um den Finanzinvestor Japan Industrial Partners (JIP) werde voraussichtlich Ende Juli ein umgerechnet insgesamt 14 Mrd. Euro schweres Angebot vorlegen, teilte der japanische Mischkonzern am Donnerstag mit. Der Verwaltungsrat unterstütze das Angebot, verzichte aber darauf, den Toshiba-Aktionären die Annahme zu empfehlen.

Toshiba, einer der bekanntesten Unternehmen Japans, bietet von Speicherchips über Drucker bis hin zu Klimaanlagen zahlreiche Produkte an. In den vergangenen Jahren wurde der Konzern von Bilanzskandalen erschüttert und häufte unter anderem durch die Insolvenz der US-Nukleartochter Westinghouse Milliardenverluste an. Im anschließenden Streit mit aktivistischen Investoren um eine Neuausrichtung verschliss Toshiba mehrere Vorstandsvorsitzende.