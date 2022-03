Finanzielle Unterstützung für Studierende

Vorarlberger Studierenden stehen zur finanziellen Unterstützung der Hochschulausbildung zahlreiche Förderungen zur Verfügung – hier die wichtigsten im Überblick.

Staatliche Studienbeihilfe

Die Höhe ist u. a. abhängig vom Einkommen der Eltern, von der Wohnsituation und vom Alter (z. B. max. 564 Euro pro Monat für unter 24-Jährige, die nicht am Wohnort der Eltern studieren). Die Frist für Studienbeihilfeanträge im Sommersemester 2022 läuft bis 15. Mai 2022. Die Beantragung ist völlig unkompliziert. – vor allem online.

Selbsterhalter(innen)-Stipendium

Auslandsbeihilfe und Mobilitätsstipendium

Stipendium des Landes Vorarlberg

Das Land Vorarlberg gewährt Studierenden, die sozial bedürftig sind, einen positiven Studienerfolg nachweisen können und keine Studienbeihilfe des Bundes erhalten, eine Förderung in Höhe von maximal 2000 Euro pro Jahr.

Studienabschluss-Stipendium (SAS)

Das Studienabschluss-Stipendium (SAS) richtet sich an Studierende, die einige Zeit erwerbstätig waren und die ihr Studium voraussichtlich innerhalb der nächsten sechs bis 18 Monate abschließen werden. Die Höhe liegt zwischen 700 und 1200 Euro pro Monat, allerdings muss die Erwerbstätigkeit vollständig unterbrochen werden.

Uni-Stipendien für berufstätige Studierende

An einigen Universitäten gibt es Uni-Stipendien für berufstätige Studierende, die Studiengebühren bezahlen müssen. Am besten direkt an der jeweiligen Universität informieren, ob ein Anspruch besteht. Hinweis: Diese uni-spezifischen Stipendien heißen teilweise ebenfalls „Studienabschluss-Stipendium“. Bitte nicht mit dem gleichnamigen gesetzlichen Studienabschluss-Stipendium (SAS), das von der staatlichen Stipendienstelle vergeben wird, verwechseln.