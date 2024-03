Finanzen, Ausweise und Steuern: Das sind die offiziellen Apps des BMF

Das österreichische Finanzministerium hat sein digitales Angebot sukzessive erweitert und hat eine Reihe von Apps im Portfolio, darunter das "Digitale Amt" und "FinanzOnline ".

In einer Zeit, in der die Digitalisierung in allen Lebensbereichen zunehmend an Bedeutung gewinnt, hat das österreichische Finanzministerium seine digitalen Formate sukzessive ausgebaut. Mit der Einführung einer Reihe von Apps, die darauf abzielen, die Interaktion zwischen Bürgern, Wirtschaftstreibenden und der Verwaltung zu vereinfachen, sollen neue Standards im Bereich des mobilen Governments gesetzt werden. Ein Überblick.