Finanzbildung und Beratung sollen Sparer zum Anlegen bewegen

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist ein Vermögensaufbau mittels Sparbuch kaum mehr möglich. Viele Österreicher haben dennoch ihr Geld hauptsächlich auf einem Sparbuch liegen und erleiden dadurch hohe Kaufkraftverluste. Dabei wäre es wichtig, dass "jeder die Möglichkeit hat sich ein kleines Vermögen aufzubauen", sagte Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria am Dienstag.

Um Sparer stärker zum Anlegen zu bewegen, seien vor allem Finanzbildung und individuelle Beratung ausschlaggebend, so Zadrazil. Laut einer Umfrage von Marketagent.com, die im Auftrag der Bank Austria durchgeführt wurde, ist für 92 Prozent der Befragen gute Beratung einer der wichtigsten Aspekte bei der Veranlagung von Geld. Für die Studie wurden im August 2019 rund 600 Personen zwischen 14 und 69 Jahren, die bei einer Bank Kunde sind, online befragt.

Der Grund für die ungebrochene Beliebtheit des Sparbuchs liege in der extremen Vorsicht der Österreicher, so Zadrazil. Jedoch würden die heimischen Sparer aufgrund ihrer Risikoaversion jährlich reale Kaufkraftverluste in Milliardenhöhe erleiden. Zadrazil sieht die Aufgabe seiner Bank deshalb vor allem darin, die Schwellenängste der Österreicher abzubauen und die Sparer "sanft" zum Anlegen zu bewegen. Hier könnten beispielsweise risikoarme Garantieprodukte "ein guter Brückenbauer" sein.