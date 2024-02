Finanzberater informieren oft unzureichend über Provision

Eine Erhebung der Arbeiterkammer (AK) hat gezeigt, dass mehr als zwei Drittel der Finanzberater nicht zufriedenstellend oder nur oberflächlich Auskunft über ihre Vergütung geben. Im Rahmen von Beratungsgesprächen wurde bei Banken, Versicherern, Vermögensberatern und Versicherungsvermittlern nach der Provision gefragt, die sie für die Vermittlung von Geldanlagen erhalten. In 30 Prozent der Fälle wurde die Vergütung sehr gut erklärt, am besten schnitten Vermögensberater ab.

Für die Erhebung schickte die AK Testkäuferinnen und -käufer im Zeitraum von Mai bis Oktober 2023 in Wien und Niederösterreich zu Beratungsgesprächen für Investmentfonds und fondsgebundene Lebensversicherungen. Zu veranlagen war ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro. Die Testerinnen und Tester fragten im Gespräch explizit: "Welche Vergütung erhalten Sie für die Beratung bzw. Vermittlung? Was erhalten Sie an Provision/Honorar?". Am besten gaben dabei Vermögensberaterinnen Auskunft, knapp die Hälfte bekam die Note "sehr gut". Mit erheblichem Abstand dahinter lagen Versicherungsvermittler (33 Prozent mit "sehr gut") und Banken (27 Prozent). Bei Versicherungsunternehmen wurde nur in jedem fünften Fall (21 Prozent) sehr gut informiert.