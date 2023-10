Finanzausgleich: SPÖ beklagt fehlende Kinderbetreuungsgelder

Nach der Grundsatzeinigung beim Finanzausgleich kritisiert die SPÖ, dass nicht genug Geld für die Kinderbetreuung bereitgestellt werde. Mit den diesbezüglich zur Verfügung gestellten 500 Millionen Euro im Jahr komme man nicht auf die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) versprochenen 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung bis 2030. Vom Finanzministerium hieß es gegenüber der APA, das Geld komme auch aus anderen Töpfen.

"Es scheint, Bundeskanzler Nehammer hat hier einmal mehr ein Versprechen nicht eingehalten", wird SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner in einer Pressemitteilung zitiert. Im Rahmen des Finanzausgleichs stellt der Bund den Ländern laut der Anfang dieser Woche verkündeten Einigung von 2024 bis 2028 2,4 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung. Rechne man damit, dass die 500 Millionen Euro, die in die Kinderbildung fließen sollen, nicht nur bis 2028, sondern bis 2030 jährlich ausgeschüttet werden sollen, so komme man auf 3,5, nicht auf 4,5 Milliarden Euro, rechnet die SPÖ.