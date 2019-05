Finale Straßensperren rund um den Bahnhof

Die letzte Phase der großräumigen Sperrungen beim Bahnhofvorplatz beginnt: Ab Montag, 27. bis Mittwoch, 29. Mai 2019 wird im Abschnitt Kreuzlingerstraße, Kreuzung Am Bühel, die Straßenbeschichtung aufgebracht.

In dieser Zeit sind die Kreuzlingerstraße und die Zufahrt zum Bahnhofsparkplatz komplett gesperrt. Die Zufahrt zum Geschäft Osirnigg sowie die Zufahrt zum Jugendheim und Dr. Wöß sind von der Bahnhofstraße aus über die Gemeindestraße “Am Bühel“ möglich (Beschilderung beachten), bzw. über den Parkplatz des Hotels “Hoher Freschen“ erreichbar. Ab Donnerstag, den 30. Mai wird je nach Bauablauf dieser Teil der Straße wieder geöffnet sein.

Zweite Abschnitt der Beschichtung in Folge

Ab Donnerstag, 30. Mai bis Mittwoch, 05.06.2019 wird der zweite Abschnitt der Bahnhofstraße und die Untere Bahnhofstraße (vor dem Busterminal) beschichtet. Dieser Bereich ist in dieser Zeit für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Die Busse werden für die Dauer dieser Sperre ab 30. Mai bis voraussichtlich Donnerstag, 06. Juni 2019, erneut bei den roten Containern abfahren. Je nach Bauablauf und Witterung sollte die komplette Verkehrsfreigabe ab Donnerstag, 06. Juni 2019 erfolgen. Außer kleineren Restarbeiten sollte die Baustelle dann komplett fertiggestellt sein, es sei denn wetterbedingt gibt es kurzfristige Änderungen in der Baustellenplanung. In diesem Fall wird eine Beschilderung zur Orientierung aufgestellt.