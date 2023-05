Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool

Am Samstagabend geht in Liverpool das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer "Who the hell is Edgar?" souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.

Als Topfavoriten gelten indes weiterhin ESC-Rückkehrerin Loreen aus Schweden, die nach ihrem Sieg beim Bewerb 2012 mit ihrer neuen Nummer "Tattoo" als heiße Kandidatin auf einen neuerlichen Triumph gehandelt wird. Ihr dabei dicht auf den Fersen ist Finnlands Kandidat Käärijä mit seinem deutlich härteren Song "Cha Cha Cha". Ob eines der beiden skandinavischen Ländern am Ende in der M&S Arena jubeln kann oder doch ein Überraschungssieger nach dem Titel greift, das entscheidet sich wie immer ab 21 Uhr - live übertragen von ORF 1 und mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll.