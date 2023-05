Finale des 67. Eurovision Song Contests gestartet

Mit den Klängen der traditionellen Eurovisionshymne, Charpentiers "Te Deum", ist am Abend punkt 21 Uhr der 67. Eurovision Song Contest von Liverpool eröffnet worden. In den nächsten Stunden werden 26 Länder im Kampf um die Sangeskrone Europas gegeneinander antreten. Eröffnet wird der Abend dabei von Österreichs Duo Teya & Salena, die mit ihrer Nummer "Who the Hell is Edgar?" Startplatz 1 ausgefasst haben. Den beiden wird zumindest eine Top-Ten-Platzierung zugetraut.

Als Topfavoriten gelten allerdings Schweden mit ESC-Rückkehrerin Loreen und ihrer Nummer "Tattoo" sowie Finnlands Käärijä und sein Metal-Rap "Cha Cha Cha". Und schließlich ist da noch Vorjahressieger Ukraine, der mit dem Duo Tvorchi und dem Elektropopsong "Heart Of Steel" ins Rennen geht.

Nachdem das Kalush Orchestra 2022 in Turin mit dem Folkloresong "Stefania" den Bewerb ganz unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges für sich entscheiden konnte, sprang letztlich Großbritannien als Ersatzgastgeber ein. Zugleich ist die Show in Liverpool ostentativ mit ukrainischen Elementen durchsetzt. Und so interpretiert das Kalush Orchestra zum Auftakt seinen Siegersong in stark abgewandelter Variante, wobei hier sogar Musicallegende Andrew Lloyd Webber eine Rolle spielt. Und während des traditionellen Fahneneinzugs der Ländervertreter intonieren verschiedene ukrainische ESC-Teilnehmer ihre Songs.