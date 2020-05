Filmverbände mit Vorschlägen für sichere Drehs

Um in Zeiten der Coronapandemie sichere Dreharbeiten durchführen zu können, haben heimische Filmverbände Richtlinien für fiktionale Kino- und Fernsehproduktionen entwickelt. Das Papier von Film Austria, dem Produzentenverband AAFP und dem Fachverband der Film- und Musikindustrie (FAMA) wurde bereits dem Gesundheitsministerium präsentiert, hieß es.

"Damit wurden endlich Rahmenbedingungen geschaffen, die wieder sichere Dreharbeiten auch in Zeiten der Pandemie ermöglichen", so FAMA-Obmann Danny Krausz. Als "nächster Vorstoß" der Filmverbände wurde die Forderung nach einer "Bundesausfallsbürgschaft für Versicherungen inklusive des Covid-19-Risikos" angekündigt. Diesbezüglich sei man bereits in "konstruktiven Verhandlungen".