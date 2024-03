Filmmuseum feiert Geburtstag und arbeitet am Umzug

Der Tag beginnt mit Wasser und Brot (und ja, zugegebenermaßen auch Wein), und er endet in einer Partynacht: Das Österreichische Filmmuseum feiert am Donnerstag (14. März) sein 60-jähriges Bestehen. "Es ist ein Tag der offenen Tür und eine lange Nacht des Filmmuseums", umreißt Direktor Michael Loebenstein im APA-Gespräch das Konzept. Dabei ist das eigentliche Feierdatum letztlich willkürlich.

Dabei will man bei den Feierlichkeiten weniger auf Rückschau setzen, denn auf einen Überblick der Gegenwart der Filminstitution. So gibt es etwa Zugang zum Projektorraum, kurze Einblicke in die Arbeitsfelder und -weisen - und nicht zuletzt ein Speeddating mit dem Chef höchstpersönlich. "Wir wollen zeigen, dass das Filmmuseum kein elitärer Ort, sondern niederschwellig ist", lädt Loebenstein ins Stammhaus unter der Albertina: "Wir sind einfach stolz, dass das Filmmuseum mit 60 Jahren immer noch besteht. [...] Wir sind kein Refugium für die letzten Nostalgiker des Analogfilms - also nicht nur -, sondern ein lebendiger Ort, in den auch die Jugend kommt."