Filmjahr 2020: Weniger Kinotickets und mehr Streamingabos

Früher war alles besser - eine Aussage, die für die heimische Kinobranche in von Lockdowns geprägten Pandemiezeiten zweifelsohne zutrifft. So verzeichneten die heimischen Lichtspielhäuser im vergangenen Jahr einen massiven Einbruch bei den Besucherzahlen, wie der neue Filmwirtschaftsbericht 2021, der das Jahr 2020 betrachtet, wenig überraschend schwarz auf weiß dokumentiert. Nach 13,7 Millionen Kartenverkäufen 2019 kam man 2020 auf gerade einmal 3,9 Millionen.

Auch die Zahl der in den Kinos zu sehenden Filme ging massiv zurück. Hatte es 2019 noch einen Rekordwert von 488 gezeigten Filmen gegeben, brach diese Zahl auf 310 ein. Immerhin fiel der Rückgang bei der Infrastruktur moderater aus. So sank die Zahl der Kinos von 142 auf 140, die der Kinosäle in Österreich von 569 auf 562. Und der Blick auf die schieren Unternehmenszahlen der Branche allgemein offenbart sogar Zuwächse. So stieg die Zahl der im Filmsektor tätigen Unternehmen in Österreich von 2.534 auf 2.709, ebenso die Zahl der Beschäftigten, die von 8.156 auf 8.594 zulegte.