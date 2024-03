Filmfonds Wien förderte Publikumshits, Frauen und Nachwuchs

Der Filmfonds Wien hat 2023 mit 11,6 Millionen Euro Fördermitteln insgesamt 149 Projekte unterstützt. Der Großteil floss in Kinofilmherstellungen. In diesem Bereich ging laut einer Aussendung mit 52 Prozent auch mehr als die Hälfte des Budgets an weibliche Filmschaffende wie Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen. Filmfonds-Wien-Geschäftsführerin Christine Dollhofer freute sich zudem über 880.000 gelöste Kinotickets für geförderte Filme - eine neue Bestmarke.

Für volle Kinosäle sorgten etwa die geförderten Filme "Griechenland", "Der Fuchs" und "Pulled Pork". Der Filmfonds hatte aber auch Geld für die Nachwuchsarbeit reserviert. Mehr als die Hälfte der Fördermittel wurden in der Kinofilmherstellung und der Projektentwicklung an Filme von Jungregisseurinnen und -regisseure wie auch Jungdrehbuchautorinnen und -drehbuchautoren vergeben.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) strich hervor, dass jeder investierte Fördereuro mehr als das fünffache an Investitionen auslöse. Wenig verwunderlich also, dass die Stadt Wien bereits im Vorjahr entschieden hat, das Budget des Filmfonds Wien für 2024 um zwei Millionen Euro auf 13,5 Millionen Euro zu erhöhen.

(S E R V I C E - Jahresbericht unter )