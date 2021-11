Filmfonds-Chefin Dollhofer setzt auf "Visionen"

Seit 1. November steht die einstige Crossing-Europe-Chefin Christine Dollhofer in Nachfolge von Gerlinde Seitner dem Filmfonds Wien vor. Am Mittwoch gab die Oberösterreicherin einen Ausblick auf ihre Pläne für die größte regionale Filmfördereinrichtung des Landes. Mit dem heuer um 1 Mio. auf 11,5 Mio. Euro erhöhten Budget zeigte sich die 58-Jährige dabei auch im internationalen Vergleich durchaus zufrieden: "Der Filmfonds Wien ist als regionaler Fonds wahnsinnig gut dotiert."

Insofern sei vonseiten des Bundes ein Steueranreizmodell gefragt und müsse Green-Producing oder die Gendergerechtigkeit in Abstimmung mit den anderen Fördereinrichtungen in den Fokus genommen werden. Das vom Österreichischen Filminstitut neu implementierten Fördermodell, bis 2024 bei der Hälfte der Projekte in den zentralen Positionen Frauen zu unterstützen, habe sie als mögliche Vorlage für den Filmfonds Wien ab Mitte des Jahrzehnts im Auge: "Ich finde es gut, wenn man das jetzt einmal beobachtet und untersucht, ob man das erreicht und welche Auswirkungen das hat."

"Es geht auch darum, mehr Diversität in die Stoffe zu bringen und unsere Lebensrealität abzubilden", unterstrich Dollhofer, auch wenn ihr bewusst sei, dass davon noch vieles Zukunftsmusik sei. "Aber Visionen müssen in den Raum gestellt werden." Nur so könne man in den Köpfen etwas verändern.