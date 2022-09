Filmfestspiele von Venedig verleihen den Goldenen Löwen

Die Spannung unter den Größen der Filmbranche steigt: Am Samstag wird bei den 79. Filmfestspielen von Venedig der Goldene Löwe vergeben. Dazu versammelt sich die Prominenz der Zunft am Lido. Ein klarer Favorit hat sich dabei in den vergangenen Festivaltagen allerdings nicht herauskristallisiert. Zu den Favoriten der Kritikerinnen und Kritiker zählt etwa Todd Fields Dirigentinnendrama "Tár" mit Cate Blanchett an der Spitze der Berliner Philharmoniker.

Auch Luca Guadagninos Kannibalenliebesfilm "Bones and All" mit Timothée Chalamet kann sich Hoffnungen machen, während das Marilyn-Monroe-Biopic "Blonde" mit Ana de Armas in der Hauptrolle eher Publikums- als Kritikerliebling wurde. Die Entscheidung fällt jedenfalls in der großen Abschlusszeremonie im Festspielpalast, die um 19 Uhr beginnt.