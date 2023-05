Filmfestspiele von Cannes vergeben ihre Preise

Die Augen der Filmwelt sind am Samstag auf die Croisette gerichtet. Bei den 76. Filmfestspielen von Cannes werden am Abend die begehrten Preise verliehen. Hoffnung auf eine Goldene Palme macht sich dabei auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner, die mit ihrem neuen Film "Club Zero" im Wettbewerb vertreten ist. Ein klarer Favorit ist im Vorfeld nur schwer auszumachen, konnten doch einige Filme die Riege der Kritikerinnen und Kritiker überzeugen.

So wurde etwa Aki Kaurismäkis Tragikomödie "Fallen Leaves" ebenso gut aufgenommen wie das humorvolle Drama "May December" von Todd Haynes mit den Hollywoodstars Natalie Portman und Julianne Moore. Im Vorjahr gewann die Satire "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund den Hauptpreis und trat danach einen Siegeszug durch die europäischen Kinos an. Der schwedische Regisseur ist heuer der Präsident der Jury.