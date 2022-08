Filmfestspiele Venedig warten auf die Superstars

Mit preisverdächtigen Produktionen und vielen Hollywood-Stars starten Ende August die Filmfestspiele in Venedig. Ein Blick auf das Programm verspricht einige, die bei den Golden Globes oder Oscars abräumen könnten. Zu den Eingeladenen gehören Harry Styles und seine Partnerin, die Regisseurin Olivia Wilde, deren neuer Film "Don't Worry Darling" Premiere feiert. Auch auf Auftritte von Hugh Jackman, Laura Dern, Lars von Trier, Adam Driver oder Cate Blanchett darf man hoffen.

Aus Deutschland sind Nina Hoss und Lars Eidinger im Programm der Filmfestspiele dabei. Letzterer spielt eine Rolle im Wettbewerbs-Beitrag "White Noise" von Noah Baumbach, der das 79. Filmfest in Venedig am 31. August am Abend feierlich eröffnet. Eidinger selbst komme aber nicht nach Italien, sagte eine Sprecherin von Netflix. "White Noise" ist die Verfilmung eines Romans von Don DeLillo. Er erzählt von einer Familie im Mittleren Westen, deren Alltag über den Haufen geworfen wird, nachdem in ihrer Heimatstadt ein Chemieunfall passiert. Die Verfilmung ist nicht die einzige Netflix-Produktion, die in Venedig - wie auch schon im Vorjahr - prominent läuft.

Die Liste der weiteren hochkarätig besetzten Filme ist lang. Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby und Anthony Hopkins haben Rollen in "The Son", dem Nachfolger von Florian Zellers viel gerühmtem Drama "The Father". Timothée Chalamet ist nach "Call Me By Your Name" im neuen Werk von Luca Guadagnino zu sehen: "Bones and All", einem Coming-of-Age- und Horror-Film. Den Festivalbesuchern wird außerdem eine Kinoversion der Serie "The Kingdom Exodus" von Lars von Trier präsentiert.