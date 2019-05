Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Am Dienstag startet das prestigeträchtigste Festival der Filmbranche: die Filmfestspiele in Cannes. Eröffnungsfilm ist "The Dead Don't Die", eine schräge Zombie-Komödie von Jim Jarmusch. Im Wettbewerb um die Goldene Palme treten 21 Filme an, darunter "Little Joe" der Wienerin Jessica Hausner. Sie ist eine von vier Regisseurinnen im Wettbewerb.

Der US-Amerikaner Terrence Malick hat in seinem Film “A hidden life” die Geschichte des Österreichers Franz Jägerstätter verfilmt, der als Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg hingerichtet und 2007 seliggesprochen wurde. Mit Spannung werden auch die neuen Filme von Quentin Tarantino, Pedro Almodovar oder den belgischen Brüdern Jean-Pierre und Luc Dardenne erwartet. Traditionell ist auch die Dichte an Prominenten aus Film- und Showbranche sehr groß. Für die 72. Festivalausgabe werden etwa Penelope Cruz, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Alain Delon und Elton John wird im Festivalpalast in dieser Zeit an der Cote d’Azur erwartet. Die Preise werden am 25. Mai vergeben.