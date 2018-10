Jetzt 'Verführend' voten und gewinnen

Film und die damit verbundene Filmkunst setzen nicht nur Bilder in Bewegung sondern auch Menschen, so auch Riccardo Zottele, 17 Jahre aus Innerbraz.

Anlass ist das 14. Zürich Filmfestival : 13 filmbegeisterte Jugendliche im Alter von 17 – 22 Jahren aus Deutschland und Österreich – darunter auch Riccardo Zottele – haben sich am letzten Wochenende in Bewegung gesetzt, um am Treffpunkt München innerhalb von 72 Stunden einen originellen Film mit einer Länge von 72 Sekunden herzustellen.