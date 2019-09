Filmfestival von San Sebastian eröffnet

Am Freitagabend eröffnete "Blackbird" das 67. Internationale Filmfestival von San Sebastian (bis 28. September). Hollywoodstar Sam Neill und Regisseur Roger Michell stellten das bewegende Sterbehilfedrama auf der Eröffnungsgala vor, bei der Alfonso Cuarons Oscar-gekröntes Werk "Roma" mit dem Fipresci-Filmkritikerpreis als "bester Film des Jahres" prämiert wurde.

Ob der Film das Rennen um die "Goldene Muschel" gewinnt, bleibt abzuwarten. Einen Konkurrenten weniger gibt es aber schon mal. Am Freitagabend gab die Festivalleitung bekannt, dass James Francos "Zeroville" zwar noch gezeigt, aber nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen werde. Der Grund: Die Produktionsfirma des Hollywoodstars, der die vergangene Festivalausgabe mit "The Disaster Artist" gewann, hatte nicht die Festivalteilnahmebedingungen eingehalten und den Film bereits in den russischen Kinos starten lassen. In der Tragikomödie führt Franco nicht nur Regie, sondern stand mit Megan Fox, Seth Rogen und Will Ferrell auch selber vor der Kamera.