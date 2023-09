Filmfestival San Sebastian mit Animation auch ohne Stars

Am Freitag startet in der nordspanischen Küstenstadt San Sebastian die 71. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals. Eröffnet wird Spaniens wichtigsten Filmfestival mit den magischen Fantasiewelten des japanischen Animationsmeisters Hayao Miyazaki. Sein neuster Film "Der Junge und der Reiher" feiert in San Sebastian nach seinem Erfolg auf dem Filmfestival in Toronto im offiziellen Wettbewerb als Sondervorführung Europapremiere.

Animationsfilme scheinen derzeit in Mode zu sein, schaut man sich den Wettbewerb in der nordspanischen Küstenstadt an. Auch die Spanierin Isabel Herguera tritt mit ihrem animierten Streifen "Sultanas Traum" im Rennen um die Goldene Muschel an. Unterdessen will ebenfalls der spanische Oscar-Preisträger Fernando Trueba mit seinem Zeichentrickfilm "Sie haben den Klavierspieler erschossen" außer Konkurrenz im offiziellen Wettbewerb begeistern.

Die Jury unter Vorsitz der französischen Regisseurin Claire Denis muss insgesamt unter 16 Wettbewerbsfilmen entscheiden. Der griechische Regisseur Christos Nikou erzählt in "Fingernails" von einem Institut, in dem sich Paare auf ihr Niveau romantischer Liebe testen lassen können.

Unterdessen lässt der französische Filmemacher Xavier Legrand in "Le successeur" einen nach dem Tod seines Vaters nach Hause zurückgekehrten Designer ein schreckliches Familiengeheimnis aufdecken. Legrand, der 2017 mit "Nach dem Urteil" den Regiepreis in Venedig und den César für den besten Film und das beste Drehbuch gewann, müsste sich in San Sebastian gegen zwei potente Debüts durchsetzen - "A Journey in Spring" der taiwanesischen Filmemacher Tzu-Hui Peng und Ping-Wen Wang und der japanischen Produktion "Great Absence" von Kei Chika-Ura.

Traditionell sind in San Sebastian, das sich als Brücke zwischen Europa und Lateinamerika versteht, auch wieder zahlreiche spanische und südamerikanische Produktionen vertreten. Die bekannte spanische Filmemacherin Isabel Coixet tritt mit "Eine Liebe" an, die Argentinier Martin Rejtman mit "The Practice" und María Alché mit "Puan".

Die schwedische Filmemacherin Isabella Eklöf präsentiert sich im nordspanischen Baskenland mit ihrem zweiten Spielfilm "Kalak", nachdem ihr Debüt "Holiday" einen Preis in Austin gewann. Neben Produktionen aus Rumänien ("MMXX") und Australien "The Royal Hotel" sind auch zwei US-Filme im Wettbewerb zu sehen - "Ex-Husband" von Noah Pritzker und "All Dirt Roads Taste of Salt" von Raven Jackson.

Doch die ganz großen Hollywoodstars braucht man in San Sebastian in diesem Jahr kaum erwarten. Wie andere Festivals zuvor ist auch San Sebastian heuer vom Streik der US-Gewerkschaften der Schauspieler und Drehbuchautoren betroffen. So wird selbst der eigentlich in Madrid lebende spanische Hollywoodstar und Oscargewinner Javier Bardem aus Respekt vor seinen US-Kollegen nicht persönlich in San Sebastian seinen Festivalehrenpreis abholen.

Auch der 82-jährige Hayao Miyazaki, der während der Eröffnungsgala ebenfalls den Ehrenpreis erhält, wird nur aus Tokio per Video zugeschaltet. Dennoch werden zumindest internationale Stars wie Mads Mikkelsen, Gabriel Byrne, Dominic West, Emmanuelle Devos oder Juliette Binoche ihre neuesten Filme in San Sebastian vorstellen, einem der weltweit wichtigsten Filmfestivals neben Cannes, Venedig und Berlin.

Doch wer weiß: Vielleicht zeigt San Sebastian trotz fehlender Megastars und Hollywoodstreiks, dass es eigentlich gar nicht so schlecht steht ums Kino. Aber bevor es ums große Kino geht, startet das Festival zunächst einmal mit einer großen Polemik. Nachdem der österreichische Regisseur Ulrich Seidl im vergangenen Jahr mit seinem Pädophilie-Streifen "Sparta" in der nordspanischen Küstenstadt für Aufruhr sorgte, ist es in diesem Jahr der Netflix-Dokumentarfilm "No me llame Ternera" ("Nenn mich nicht Ternera"). Opferverbände forderten das Filmfestival erfolglos auf, das Interview mit einem ehemaligen Chef der baskischen Terrororganisation ETA aus dem Programm zu nehmen.