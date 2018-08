Filmfestival Locarno letztmals unter Leitung von Chatrian

Das internationale Filmfestival von Locarno steht heuer letztmals in der Verantwortung des künstlerischen Direktors Carlo Chatrian. Er gehört künftig zum Leitungsteam der Berlinale. Die 71. Ausgabe des Schweizer Festivals wird heute Abend mit dem französischen Spielfilm "Teamgeist" von Vianney Lebasque und der Kurzfilmkomödie "Freiheit" aus Hollywood mit Stan Laurel und Oliver Hardy eröffnet.

In den kommenden elf Tagen werden mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt gezeigt. Chatrian betonte, dass sich viele Filme “auf persönliche Geschichten konzentrieren”. Die Konflikte der Gegenwart seien “aber als Donnergrollen im Hintergrund erkennbar.” Das Festival endet am 11. August mit der Preisvergabe. Im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden konkurrieren 15 Filme, Österreich ist diesmal nicht vertreten.

Regisseure des Wettbewerbs, die auch ein breites Publikum kennt, sind etwa der mehrfach preisgekrönte Südkoreaner Hong Sangsoo, der seinen neuen Film “Gangbyun Hotel” zeigt. Erst in Fachkreisen bekannt ist der Amerikaner Kent Jones, der mit “Diane” drei Preise am Tribeca Film Festival gewonnen hat und jetzt mit diesem Film in Locarno ins Rennen steigt. Aus Deutschland ist etwa “Wintermärchen” von Jan Bonny zu sehen, der sich um junge Rechtsextreme dreht. Der außergewöhnlichste Beitrag im Concorso internazionale ist aber wohl der argentinische Film “La Flor” von Mariano Linas: Er dauert nicht weniger als 14 Stunden. Es sei eine Hommage an die Filmgeschichte in mehreren Episoden, sagte Chatrian. Gezeigt wird das Werk in mehreren Tranchen.