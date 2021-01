Filmfestival lädt einzelnen Zuschauer auf eine eigene Insel

In der Coronakrise geht das Filmfestival im schwedischen Göteborg ungewöhnliche Wege: Isoliert auf einer abgelegenen Schäreninsel kann ein einziger Kinofan eine Woche lang die Filme des Festivals gucken. "Die globale Pandemie hat die Kinos der Welt zur Schließung gezwungen. Das größte Filmfestival Skandinaviens kreiert deshalb auf der Leuchtturminsel Pater Noster das 'isolierte Kino'", teilte das Festival am Montag mit.

Das 44. Göteborg Filmfestival läuft vom 29. Jänner bis zum 8. Februar in digitaler Form. Weitere isolierte Filmvorführungen für jeweils eine einzige Person soll es in der Scandinavium-Arena sowie in einem Festivalkino in Göteborg geben.