Filmfestival Diagonale eröffnet mit Beckermanns "Favoriten"

Das Grazer Filmfestival Diagonale geht mit der Eröffnung am Donnerstag mit zahlreichen Veränderungen in die neue Ausgabe. So wurde etwa der Eröffnungstag von Dienstag auf Donnerstag verlegt, gestartet wird mit Ruth Beckermanns "Favoriten" als Österreich-Premiere am Donnerstagabend (4. April) in der Helmut List-Halle. Die bis Dienstag, 9. April, dauernde Diagonale 2024 ist die erste, die das neue Intendanten-Duo Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar verantwortet.

Heuer werden 195 Filmproduktionen gezeigt, darunter auch 84 Österreich- oder Weltpremieren. In der von Hilde Dalik moderierten Eröffnungsgala wird der Große Diagonale Schauspielpreis an Lukas Miko verliehen. Neu in der Programmgestaltung sind unter anderem die Veranstaltungsreihe "Forum" im Volkskundemuseum sowie die Festivalschienen "Position" und "Filmgeschichte". Die neue Intendanz will mit der zeitlichen Neugestaltung ein "dicht programmiertes Wochenende" ermöglichen. Neu ist auch ein eigener Podcast, in dem es diesmal um das Sprechen über Filme und Filmkritik gehen wird. Der bisherige Diagonale Dialog heißt nun "Nachspann", wofür nach fünf Filmvorführungen die Säle noch länger für Gespräche geöffnet bleiben.