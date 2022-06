„Film ab!“ für das Klappstuhl Kino

Das Kinoerlebnis „Filmschauen beim Pavillon“ geht in die zweite Runde.

Klaus. Auch heuer heißt es wieder: Stuhl oder Decke schnappen, Jause einpacken und einen zauberhaften Kinoabend unter freiem Himmel genießen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht das Klappstuhl Kino „Filmschauen beim Pavillon“ in die zweite Runde. Die Kinoerlebnisse finden bei jedem Wetter statt – bei schönem Wetter beim Pavillon, bei schlechtem Wetter unter den Dach beim Winzersaal. Das Klappstuhl Kino wird heuer in Kooperation mit der Filmszene Klaus veranstaltet. „Die Filmszene Klaus hat die Patenschaft für dieses großartige Projekt übernommen und stellt ihr Equipment zur Verfügung“, erzählt die mitorganisierende Gemeindevertreterin Nicole Beck.

Abstimmen bis 27. Juni

Das Publikum entscheidet auch heuer, was gespielt wird. Dieses Jahr gibt es mehrere Möglichkeiten für die Abstimmung: online auf der Website der Gemeinde Klaus oder mittels Scannen des QR-Codes auf dem Info-Flyer. Das Infoschreiben kann aber auch als Stimmzettel genutzt und beim Postamt beim Gemeindeamt eingeworfen werden. Zehn Filme stehen zur Auswahl, drei davon werden gespielt. „Wir haben Filme ausgesucht, die zu einem unbeschwerten Kinoabend passen“, sagt Nicole Beck. Abgestimmt werden kann noch bis 27. Juni. Die Termine für das abendliche Klappstuhl Kino sind: 16. Juli, 23. Juli und 30. Juli 2022 – los geht es jeweils gegen 21 Uhr. Am 30. Juli wird das Publikum gebeten, in die Pedale zu treten, um mittels E-Bike den Film zum Laufen zu bringen.