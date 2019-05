"Fight Girl" mit europäischem Kinderfilmpreis prämiert

3.000 junge Juroren haben "Fight Girl", eine Produktion aus den Niederlanden und Belgien, zum Sieger des Kinderfilmpreises der Europäischen Film Akademie (EFA) gewählt. Der Film über eine junge Kickboxerin von Regisseur Johan Timmers erhielt den European Film Academy Young Audience Award 2019, wie die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz in der Nacht zum Montag in Erfurt mitteilte.

Die Stiftung veranstaltet den Wettbewerb gemeinsam mit der EFA. Der Preis ist undotiert. Mädchen und Burschen im Alter von 12 bis 14 Jahren aus 55 Städten Europas und Australiens beteiligten sich laut Stiftung an der Abstimmung. “Fight Girl” erzählt von einem 12-jährigen Mädchen namens Bo, das unter der Trennung seiner Eltern leidet und mit Mutter und Bruder in einen Vorort von Amsterdam zieht. Dort wird Bo in einen Kickbox-Club mitgenommen. Sie erweist sich als Naturtalent, darf zu Meisterschaften, muss aber lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren.