FIFA untersucht mögliches Fehlverhalten von Sambia-Trainer

Der Fußball-Weltverband hat im Fall eines möglichen Fehlverhaltens des Sambia-Trainers während der Frauen-WM Untersuchungen eingeleitet. Der Guardian berichtete, dass Bruce Mwape einer Spielerin mit den Händen über die Brust gerieben haben soll. "Die FIFA nimmt jeden Vorwurf eines Fehlverhaltens äußerst ernst. Wir können bestätigen, dass eine Beschwerde in Bezug auf die sambische Frauennationalmannschaft eingegangen ist und diese derzeit untersucht wird", sagte ein Sprecher.

Sambia war schon vor der WM in den Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr waren Vorwürfe aufgetaucht, Chefcoach Mwape und andere Mitarbeiter hätten Spielerinnen zu Sex gezwungen. Der "Guardian" hatte geschrieben, dass sich der Nationalverband Sambias (FAZ) im September 2022 wegen möglichen sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen an die FIFA gewandt hatte. Die FAZ selbst habe eine Untersuchung gegen mehrere Personen eingeleitet und Sanktionen angekündigt. Die FIFA sprach auf Anfrage von "angeblichen Fällen".