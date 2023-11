Fieberhafte Suche nach einem neuen Vorstand beim SC Tisis

Rücktritt vom jetzigen Ausschuss des Feldkircher Fußballklub im März des kommenden Jahres bringt Probleme.

FELDKIRCH. Sportlich schwimmt der IPA Sportclub Tisis auf einer Erfolgswelle. Als Aufsteiger überwintert das Team von Langzeitcoach Yildirim Sencelikel in der 1. Landesklasse mit zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Doren auf dem ausgezeichneten fünften Tabellenplatz. Sechzehn von bisher 25 Zählern hat SC Tisis in der ersten Saisonhälfte in fremden Stadien geholt. Die Heimstätte Bobleterstadion ist keine Festung mehr. Eigenbauspieler Dennis Konrad hat mit acht Traumtoren im Herbst sein ganzes Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Tisner Kicker spielten schon von 2007 bis 2009 in der Fußball Landesliga. Nach fünfzehnjähriger Abstinenz könnte der Feldkircher Verein ab der kommenden Meisterschaft 2024/2025 der Sechstklassigkeit angehören. Mit Exprofi Dursun Karatay, spielte zuletzt in Bezau und Koblach, hat sich Aufstiegsaspirant Tisis für das Frühjahr verstärkt. Die Vereinsführung von IPA SC Tisis befindet sich zur Zeit auf der Suche nach einem geeigneten neuen Gremium. In der ordentlichen Jahreshauptversammlung im März des kommenden Jahres wird das Vorstands-Quintett mit Manuel Müller (Finanzen), Felix Oelschlegel (Administration), Markus Schmidle (Event), Yildirim Sencelikel (Sport) und Sascha Sollat (Nachwuchs) seinen Rücktritt bekanntgeben bzw. nicht mehr an vorderster Front zur Verfügung stehen. Schon beim Antritt auf Funktionärsebene vor zwei Jahren im Oktober hat das Fünfer-Gremium sich nur für eine Periode binden lassen. Vor diesem Fünfer-Gremium musste sich Langzeitobmann Franz Salzger aus gesundheitlichen Gründen vom obersten Amt zurückziehen. Für die Amateurvereine in ganz Vorarlberg wird es immer schwieriger ehrenamtliche Funktionäre zu finden. In den letzten Jahren hat sich diese Causa noch mehr zugespitzt und die Lage verschärft sich zusehends.VN-TK